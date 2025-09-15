Fondos de inversión: En un año, crecen 18.09% al cierre de agosto 2025

Los activos de los fondos de inversión en México continúan con su racha ganadora durante 2025, al cierre de agosto obtuvieron un crecimiento de 18.09% en su comparación anual, para ubicarse en los 4.771 billones de pesos, así lo informó la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB).

Asimismo, en su comparación mensual, los activos bajo gestión de las 29 Operadoras autorizadas en México obtuvieron una ganancia de 1.2% respecto al mes de julio.

De acuerdo con los especialistas, el crecimiento que ha tenido la industria de fondos sobre todo en los últimos dos años, tanto en términos de activos, como de clientes, es resultado de la facilidad con la que las personas ahora pueden acceder a portafolios de inversión desde montos tan bajos como 100 pesos.

Además estos instrumentos colectivos destacan por su gestión profesionalizada, la diversificación de activos y la transparencia en su gestión.

Operadoras

Actualmente, los activos están distribuidos en 631 fondos de inversión, de los cuales, 253 están invertidos en instrumentos de deuda que en activos representan el 75% y 378 en portafolios de renta variable que representan el 25% del total de los recursos.

La Operadora que maneja el mayor número de fondos en Santander Asset Management (SAM) con 75 disponibles para el público inversionista, pero en cuanto al monto de activos es la gestora BBVA la que tiene el mayor porcentaje (24%) sumando 1.163 billones de pesos.

Cabe señalar que entre BBVA, BlackRock y SAM está concentrado un poco más del 50% de los recursos que administra el sector.