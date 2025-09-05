Buscar
Casa Fernanda: Arte y hospitalidad en el corazón de Tepoztlán

El hotel boutique integra: gastronomía local, spa y arte mexicano en un espacio que impulsa a productores y artesanos de Morelos

Casa Fernanda preserva el valor cultural de Tepoztlán al integrar arte, gastronomía y hospitalidad en un mismo espacio.Cortesía

Patricia Ortega

A menos de dos horas de la Ciudad de México, Tepoztlán mantiene su carácter de Pueblo Mágico con calles empedradas, arquitectura colonial y la presencia del cerro del Tepozteco. 

En el centro de este escenario se ubica Casa Fernanda Boutique Hotel, un espacio que ha consolidado un modelo de hospitalidad enfocado en el arte, la tradición y la gastronomía. 

El hotel cuenta con 14 habitaciones distribuidas en dos casas coloniales, rodeadas de jardines donde se respeta la vegetación original. 

En la más reciente remodelación, por ejemplo, se preservó un ciruelo que se convirtió en símbolo del lugar. Su origen está ligado a don Arturo, banquero que decidió incursionar en el sector turístico y que hoy forma parte del programa Tesoros de México, iniciativa que distingue a hoteles con identidad y arraigo cultural.

Uno de los rasgos más visibles de Casa Fernanda es su vocación por el arte. Esculturas de Rodrigo de la Serna, Víctor Hugo Castañeda y piezas de artesanos mexicanos están presentes en pasillos, habitaciones, puertas y áreas comunes, dando la sensación de recorrer una galería. 

Casa FernandaCortesía

Además, el hotel cuenta con una tienda que comercializa artesanías y productos elaborados en distintas regiones del país. En el restaurante La Veladora, la propuesta gastronómica parte de los ingredientes de Morelos y de productores cercanos. 

El menú ofrece desayunos con pan artesanal, jugos naturales y platillos tradicionales; para la comida y la cena, destacan los tacos acorazados, el pollo orgánico, el cochinillo y los esquites, siempre acompañados por la preparación de salsas tatemadas en mesa. 

Casa FernandaCortesía

El spa de Casa Fernanda suma valor a la experiencia con temazcal, circuito de aguas, sauna, vapor y tratamientos corporales. La alberca climatizada y las áreas exteriores complementan la oferta de bienestar, reforzando al hotel como un espacio para el descanso en el centro de Tepoztlán.

Patricia Ortega

Coordinadora de Operación Editorial de Suplementos y Ediciones Especiales de El Economista. Licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió una especialización en Periodismo Económico en la Universidad de Miami, auspiciada por la Fundación Reuters. Ganadora del premio por la "destacada cobertura en finanzas verdes", entregado por la BMV y el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes. Ha sido analista de mercados, editora de finanzas y creadora de ranking de negocios, responsabilidad social y mercados, y ha trabajado en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Reforma, Excélsior, Mundo Ejecutivo, Expansión, Fortuna, Infosel y Economática.

