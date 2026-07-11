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Venezuela reporta 4,333 muertos tras los terremotos del 24 de junio
315 de los fallecidos no han sido identificados, precisó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
El número de muertos por los dos terremotos ocurridos en Venezuela el pasado 24 de junio aumentó a 4,333, dijo el sábado el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez en una declaración a periodistas.
El funcionario anunció que la próxima semana la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, entregará las primeras 200 viviendas a los damnificados, sin ofrecer más detalles al respecto.
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En tanto, 315 de los fallecidos no han sido identificados, precisó el funcionario.
En el conteo oficial se mantuvo la cantidad de heridos en 16,740, mientras que se han rescatado 6,462 personas y alrededor de 17,000 se quedaron sin vivienda.