Venezuela reporta 4,333 muertos tras los terremotos del 24 de junio

El número ⁠de muertos por los dos terremotos ocurridos ⁠en Venezuela el ⁠pasado 24 de junio aumentó a 4,333, dijo el sábado el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez en una declaración a periodistas.

El funcionario anunció que la próxima semana la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, entregará las primeras 200 viviendas a los damnificados, sin ofrecer más detalles al respecto.

En ⁠tanto, 315 de ⁠los ⁠fallecidos no han sido ⁠identificados, precisó el funcionario.

En el conteo oficial se mantuvo la cantidad de heridos en 16,740, mientras que se han rescatado 6,462 ⁠personas y alrededor de 17,000 se quedaron sin vivienda.