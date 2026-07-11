Falleció Antonio Rattín, histórico exfutbolista de Boca Juniors

El exfutbolista Antonio Ubaldo Rattín, considerado uno de los ídolos históricos de club Boca Juniors, murió este sábado a los 89 años, confirmó el popular equipo argentino.

Nacido el 16 de mayo de 1937, Rattín era un volante central de fuerte personalidad y jugó 382 partidos -toda su carrera profesional- en Boca, con 28 goles y cuatro títulos obtenidos, los campeonatos de primera división de 1962, 1964 y 1965 y la Copa Argentina 1969.

"Con mucho pesar, lamentamos el fallecimiento de Antonio Ubaldo Rattín, ídolo y emblema de nuestra institución. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento. Hasta siempre, 'Rata'", anunció Boca en sus redes sociales.

Rattín también integró el plantel que fue subcampeón de la Copa Libertadores en 1963, la primera final que alcanzó Boca en el torneo continental, que perdió con el Santos de Pelé.

Además, formó parte durante una década de la selección argentina, con la que participó en los mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966, en el que fue el capitán de la Albiceleste.

En Inglaterra 1966 protagonizó uno de sus episodios más recordados:fue expulsado en el partido de cuartos de final entre Argentina y la selección local, en tiempos en los que aún no había tarjeta roja, y demoró varios minutos su salida del campo de juego ante la imposibilidad de entender al árbitro alemán Rudolf Kreitlein.

En ese encuentro disputado en el estadio de Wembley, Rattín fue expulsado a los 35 minutos. Tras su su salida del campo se secó la mano con un banderín con la bandea británica y se sentó en la alfombra roja del palco de la reina Isabel II, lo que enfureció a miles de espectadores ingleses, que comenzaron a insultarlo.

A partir de la confusión y la demora que se generó, en el siguiente Mundial, México 1970, comenzó a utilizarse el sistema de tarjetas amarillas (advertencia) y rojas (expulsión) para que los jugadores tuvieran más claro las penalidades que les correspondían ante infracciones.

Luego de terminar su carrera como jugador, Rattin también fue entrenador de Boca en la temporada 1980. Siempre fue considerado un histórico del club xeneize y en 2015 se presentó una estatua suya en el estadio La Bombonera.

Una vez que se apartó del fútbol, Rattín se dedicó a la política. Fue diputado nacional entre 2001 y 2005 en representación del peronismo (centro-izquierda) y también concejal en el partido de Vicente López (provincia de Buenos Aires) años más tarde.