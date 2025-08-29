Venezuela inicia segunda fase de alistamiento de la Milicia Bolivariana ante temor a agresión de EU

El Gobierno de Venezuela ha puesto en marcha este viernes la segunda fase de alistamiento para la Milicia Bolivariana que aspira a conformar el chavismo con vistas a reforzar la seguridad, en una jornada que llega marcada también por los reiterados mensajes frente a una hipotética "agresión militar" de Estados Unidos.

"Quienes están pensando en el norte en una agresión militar a Venezuela, sepan que les va a ir muy mal", ha advertido la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en una declaración ante los medios con la que ha incidido de nuevo en los mensajes contra la Administración de Donald Trump.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ha apelado a hacer "unión nacional" en esta Gran Jornada de Alistamiento, con vistas a "despejar el camino de la agresión militar que plantea el imperialismo norteamericano sobre Venezuela".

Padrino ha apelado al "profundo sentimiento patriótico" de los venezolanos para que hagan "un acto profundamente voluntario". "No es un reclutamiento forzoso", ha esgrimido el titular de Defensa en Caracas.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció la semana pasada un plan para movilizar a 4,5 millones de milicianos, aunque en la primera fase de alistamiento se limitó a asegurar que la población había secundado "masivamente" el llamamiento sin dar cifras concretas de inscripción.

El Gobierno venezolano, que ha anunciado el despliegue de 15.000 efectivos en la frontera con Colombia, ha apelado en los últimos días a la defensa de la soberanía para contrarrestar el despliegue de varios buques militares estadounidenses en aguas de la región.