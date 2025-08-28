Lectura 1:00 min
Venezuela se queja ante la ONU de la presencia naval estadounidense en el Caribe
Funcionarios de EU afirman que el refuerzo naval pretende hacer frente a las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos.
Venezuela se quejó el jueves ante el secretario general de la ONU, António Guterres, de la concentración naval estadounidense en el Caribe y en aguas cercanas.
El embajador ante la ONU, Samuel Moncada, dijo que Venezuela no constituye una amenaza para nadie y que la verdadera amenaza en la región es la presencia de armas militares y nucleares estadounidenses en el Caribe.
Funcionarios estadounidenses afirman que el refuerzo naval pretende hacer frente a las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos.