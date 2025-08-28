Buscar
Venezuela se queja ante la ONU de la presencia naval estadounidense en el Caribe

Funcionarios de EU afirman que el refuerzo naval pretende hacer frente a las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos.

El exalcalde de Caracas señaló que la presencia naval de Estados Unidos no es casualidad y reaviva especulaciones sobre una posible intervención.AFP

Reuters

Venezuela se quejó el jueves ante el secretario general de la ONU, António Guterres, de la concentración naval estadounidense en el Caribe y en aguas cercanas.

El embajador ante la ONU, Samuel Moncada, dijo que Venezuela no constituye una amenaza para nadie y que la verdadera amenaza en la región es la presencia de armas militares y nucleares estadounidenses en el Caribe.

Funcionarios estadounidenses afirman que el refuerzo naval pretende hacer frente a las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos.

