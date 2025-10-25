Venezuela dice que protege sus costas frente a operaciones encubiertas de Estados Unidos

Venezuela realizó el sábado ejercicios militares destinados a proteger las costas frente a eventuales "operaciones encubiertas" aprobadas por la administración del presidente estadounidense Donald Trump, dijo el sábado el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.

Trump autorizó operaciones de la CIA en Venezuela y dijo que estudia realizar ataques terrestres contra presuntos cárteles de la droga del país caribeño. El líder republicano acusa al presidente venezolano Nicolás Maduro de supuestamente encabezar redes de narcotráfico.

"Estamos desarrollando un ejercicio que comenzó hace 72 horas, un ejercicio de defensa de costa (...) para protegernos, no solamente de las amenazas militares a gran escala, sino también protegernos del narcotráfico, protegernos de las amenazas terroristas, protegernos de las operaciones encubiertas que pretenden desestabilizar al interno del país", dijo Padrino.

Militares venezolanos se desplegaron en las costas del país para cumplir con una jornada de ejercicios ordenados por Maduro, quien denunció en la víspera que Estados Unidos "está inventando una guerra" contra el país.

Estados Unidos desplegó desde agosto una flotilla de buques, aviones de combate y un submarino a propulsión nuclear para operaciones contra el narcotráfico. Caracas sostiene que las maniobras enmascaran un plan para derrocar al gobierno venezolano.

Desde el 2 de septiembre, las fuerzas estadounidenses han bombardeado 10 presuntas narcolanchas con saldo de unos 43 muertos. Ocho de los ataques han sido en el Caribe.

La televisión estatal mostró imágenes de militares desplegados en nueve estados costeros y de un miliciano con un misil antiaéreo ruso Igla-S al hombro.

El viernes Padrino afirmó que la "CIA está presente no solamente en Venezuela, sino en todas partes del mundo". "Podrán meter no sé cuantos cuerpos adscritos a la CIA en operaciones encubiertas desde cualquier flanco de la nación y cualquier intento fracasará", dijo.

Estados Unidos anunció que el portaviones USS Gerald R. Ford se sumará a su flotilla en el Caribe para "contrarrestar el narcoterrorismo" en América Latina.

Además, este domingo se prevé la llegada a las costas de Trinidad y Tobago del buque de guerra USS Gravely para ejercicios conjuntos. Estas maniobras se ejecutarán entre el 26 y 30 de octubre.

Caracas cuestiona el apoyo de su vecino al despliegue estadounidense.