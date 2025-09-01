La UE aboga por el Mercosur con un gesto para Francia

La Comisión Europea presentará el miércoles en Bruselas el texto del acuerdo comercial con los países latinoamericanos del Mercosur, según fuentes europeas, con un gesto sobre los productos agrícolas a tratar con Francia, opuesto al tratado hasta ahora.

Este acuerdo de libre comercio debería ser aprobado en la reunión de los comisarios europeos el miércoles, primera etapa formal antes de someterlo a los Estados miembros y al Parlamento europeo. Debe permitir a la Unión Europea exportar más autos, máquinas y bebidas alcohólicas hacia Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

A cambio facilitaría la entrada de carne, azúcar, arroz, miel o soja sudamericanas, con riesgo de fragilizar algunas ramas agrícolas europeas. Desde la conclusión de las negociaciones entre la UE y el Mercosur en diciembre, Francia reitera su oposición a ese proyecto de tratado, viéndolo como una amenaza para varias cadenas de valor como reses, aves, azúcar y biocombustibles, eclamando medidas de salvaguarda suplementarias.

Según dos fuentes europeas, la Comisión Europea podría hacer un gesto para tratar de dar garantías a Francia: se negoció un agregado para reforzar cláusulas de salvaguarda para los "productos agrícolas sensibles".

Los 27 Estados miembros de la Unión Europea deben deliberar y luego votar sobre ese proyecto de texto ya finalizado. El Parlamento europeo tendrá que pronunciarse por medio de una votación plenaria.

El acuerdo tiene dos partes, una política y otra comercial, y Francia no podría bloquear sola la parte comercial. Si desea aun hacer fallar la ratificación, debería entonces obtener el veto o la abstención de al menos cuatro Estados que representen al menos 35% de la población de la Unión Europea.

La Comisión y los partidarios como Alemania subrayan por su lado la necesidad de salidas para los exportadores europeos. Y eso aun más luego del regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, y las tarifas aduanales estadounidenses sobre una serie de productos europeos.