Macron avisa a Lula de que Francia sólo firmará el acuerdo con Mercosur si "protege el interés" agrícola

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha recalcado este miércoles ante su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que Francia sólo firmará el acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur si entiende que "protege el interés" del sector agrícola galo y europeo, pese a que el mandatario de Brasil no ceja en su empeño de reclamar un paso final este mismo año.

Lula ha reiterado su voluntad de concluir el diálogo y firmar el acuerdo este mismo semestre, coincidiendo con la presidencia brasileña del bloque sudamericano, según ha explicado él mismo en un mensaje publicado en redes sociales al término de una llamada telefónica con Macron.

Sin embargo, el presidente galo no ha dado muestras de suavizar su actual reticencia, en virtud de la cual permanece paralizado el proceso de tramitación del acuerdo que anunciaron en diciembre de 2024 la Comisión Europea y los países fundadores de Mercosur --Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay--, después de más de dos décadas de negociaciones.

El visto bueno final requiere el 'sí' de los Veintisiete --no es necesaria unanimidad--, aunque ni siquiera ha llegado aún a la mesa del Consejo porque el Ejecutivo comunitario debe presentar los textos legales finales, y Macron sigue liderando el bando del 'no'.

Durante la llamada, los presidentes de Brasil y Francia también han aprovechado para tratar otros temas de la actualidad internacional, entre ellos la guerra de Ucrania. Ambos coinciden en la importancia del multilateralismo, con vistas a lograr, según Macron, "una paz justa y duradera" que contemple también "garantías de seguridad sólidas" para Ucrania y Europa.

Lula ha reiterado, además, su malestar por los "injustificados" aranceles impuestos a Brasil por Estados Unidos y ha informado a su homólogo francés de las medidas adoptadas como respuesta, incluido el recurso iniciado ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).