Suiza rechaza plan de límite poblacional

Berna. Los suizos rechazaron con más de un 54% de votos la iniciativa popular antiinmigración de la derecha radical que proponía mantener la población residente por debajo de los 10 millones de habitantes antes de 2050, un resultado celebrado tanto por el gobierno como por los principales partidos y actores socioeconómicos.

La propuesta, impulsada por el Partido Popular Suizo, y la votación, que se comparó con la del Brexit de 2016 en Reino Unido, puso en vilo a las empresas debido a la preocupación de que pudiera poner fin a la libre circulación de trabajadores entre Suiza y la Unión Europea, el principal socio comercial del país.

“Con la decisión de hoy, las ciudadanas y los ciudadanos han enviado una señal de estabilidad, apertura y confiabilidad”, declaró en una conferencia de prensa el ministro suizo de Justicia y Policía, Beat Jans, tras anunciar el resultado final de un escrutinio que se anunciaba muy reñido.

En Suiza los extranjeros representan más de un cuarto de la población.

Según sus promotores, esta iniciativa debía evitar la escasez de viviendas, el aumento de los alquileres, la urbanización descontrolada, los atascos, los trenes abarrotados, el incremento de la criminalidad, el sistema sanitario al límite o la baja calidad de la enseñanza.

Urs Bieri, de la empresa de sondeos GFS Bern, afirmó que la iniciativa no salió adelante porque, aunque la preocupación por el crecimiento demográfico está muy extendida, la gente no estaba convencida del plan y le preocupaban los posibles efectos negativos para el mercado laboral.

“A la gente también le preocupan cuestiones como disponer de suficientes trabajadores sanitarios y de asistencia”, añadió Bieri.

Servicio civil

La jornada coincidió con otra consulta federal en la que los votantes respaldaron una reforma destinada a dificultar el acceso al servicio civil, la alternativa al servicio militar obligatorio, en un contexto en el que la guerra en Ucrania y las tensiones geopolíticas llevan a numerosos países a reforzar sus ejércitos.