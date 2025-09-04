Trump quiere que el Departamento de Defensa se llame "Departamento de Guerra"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará el viernes un decreto para que el Departamento de Defensa también se llame Departamento de Guerra, como prometió recientemente, anunció el jueves la Casa Blanca.

El decreto busca "restaurar el nombre histórico" Departamento de Guerra "como segundo nombre" de la institución, según informó la Casa Blanca en un documento proporcionado a la AFP.

Si bien por ahora se trata de un nombre adicional, el presidente ordenará al secretario Pete Hegseth que tome todas las medidas necesarias para "cambiar permanentemente el nombre" a Departamento de Guerra, precisó la Casa Blanca.

El nombre oficial debe ser establecido por ley.

A finales de agosto, Trump anunció este plan de restaurar un nombre que existió entre 1789 y 1949.

Trump ha dicho que quiere hacer el cambio porque el actual nombre es muy "defensivo".

"El presidente cree que este departamento debería tener un nombre que refleje su poder incomparable y su capacidad para proteger los intereses nacionales", explicó la Casa Blanca.

Estados Unidos cuenta con el ejército más grande del mundo.

Según la Casa Blanca, se trata de establecer "la paz mediante la fuerza" y garantizar que "el mundo vuelva a respetar a Estados Unidos", una retórica habitual de Trump.