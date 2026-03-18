El Banco Central de Islandia sube a 7.50% su tasa de interés ante elevada inflación

El Banco Central de Islandia ⁠subió este miércoles su tasa de interés oficial en 25 puntos ⁠básicos, pasando del 7.25% ⁠al 7.50 por ciento.

"La mayoría de los indicadores económicos apuntan ahora a que la actividad económica se ha ralentizado. A pesar de ello, la inflación ha vuelto a subir", dijo Sedlabanki en un comunicado.

La inflación se situó en el 5.2% interanual por segundo mes consecutivo.

El banco central del país insular nórdico, cuyo objetivo de inflación es del 2.5%, señaló que la inflación subyacente también había alcanzado su nivel más alto en más de un año, mientras que ⁠las expectativas de ⁠inflación también ⁠habían comenzado a aumentar.

"Las fuertes subidas del precio ⁠del petróleo y otras materias primas tras la escalada del conflicto en el golfo Pérsico ya han provocado un nuevo aumento de las expectativas de inflación en el mercado de ⁠bonos", señaló.