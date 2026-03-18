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El Banco Central de Islandia sube a 7.50% su tasa de interés ante elevada inflación
El Banco Central de Islandia subió este miércoles su tasa de interés oficial en 25 puntos básicos, pasando del 7.25% al 7.50 por ciento.
El Banco Central de Islandia subió este miércoles su tasa de interés oficial en 25 puntos básicos, pasando del 7.25% al 7.50 por ciento.
"La mayoría de los indicadores económicos apuntan ahora a que la actividad económica se ha ralentizado. A pesar de ello, la inflación ha vuelto a subir", dijo Sedlabanki en un comunicado.
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La inflación se situó en el 5.2% interanual por segundo mes consecutivo.
El banco central del país insular nórdico, cuyo objetivo de inflación es del 2.5%, señaló que la inflación subyacente también había alcanzado su nivel más alto en más de un año, mientras que las expectativas de inflación también habían comenzado a aumentar.
"Las fuertes subidas del precio del petróleo y otras materias primas tras la escalada del conflicto en el golfo Pérsico ya han provocado un nuevo aumento de las expectativas de inflación en el mercado de bonos", señaló.