El Kremlin condena "asesinato" de líderes iraníes por parte de EU e Israel tras muerte de Larijani

El ⁠Kremlin condenó este miércoles lo que calificó de "asesinato" de ⁠los líderes iraníes en los ataques aéreos estadounidenses e israelíes, un día después de que la agencia de noticias semioficial iraní Fars confirmara ⁠que Ali Larijani, asesor principal ⁠del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, murió en Teherán.

"Condenamos de manera inequívoca cualquier acción destinada a atentar contra la salud, o incluso a asesinar o eliminar, a miembros de la dirección del Irán soberano e independiente, así como a los de otros países. Condenamos tales acciones", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a periodistas cuando se le preguntó por la reacción de Rusia ante la muerte de Larijani.

Rusia, que construyó y ayuda a gestionar la única central nuclear de Irán, ha criticado duramente los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán, un socio cercano, y ha pedido un alto el fuego inmediato y la apertura de negociaciones.

El Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con el asunto, informó el martes de que Rusia ha estado ampliando el intercambio de inteligencia y la cooperación militar con ⁠Teherán, proporcionando imágenes por satélite y tecnología ⁠de drones mejorada para ⁠ayudar a Irán a atacar a las fuerzas estadounidenses en la región.

Al ser ⁠preguntado sobre la información publicada en los medios, Peskov sugirió que se trataba de noticias falsas: "Como saben, actualmente circulan muchísimas informaciones diferentes sobre esta guerra. La gran mayoría no son más que desinformación, por lo que no consideramos necesario comentar todas y cada una de ellas".