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El Kremlin condena "asesinato" de líderes iraníes por parte de EU e Israel tras muerte de Larijani
El Kremlin condenó este miércoles lo que calificó de "asesinato" de los líderes iraníes en los ataques aéreos estadounidenses e israelíes.
El Kremlin condenó este miércoles lo que calificó de "asesinato" de los líderes iraníes en los ataques aéreos estadounidenses e israelíes, un día después de que la agencia de noticias semioficial iraní Fars confirmara que Ali Larijani, asesor principal del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, murió en Teherán.
"Condenamos de manera inequívoca cualquier acción destinada a atentar contra la salud, o incluso a asesinar o eliminar, a miembros de la dirección del Irán soberano e independiente, así como a los de otros países. Condenamos tales acciones", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a periodistas cuando se le preguntó por la reacción de Rusia ante la muerte de Larijani.
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Rusia, que construyó y ayuda a gestionar la única central nuclear de Irán, ha criticado duramente los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán, un socio cercano, y ha pedido un alto el fuego inmediato y la apertura de negociaciones.
El Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con el asunto, informó el martes de que Rusia ha estado ampliando el intercambio de inteligencia y la cooperación militar con Teherán, proporcionando imágenes por satélite y tecnología de drones mejorada para ayudar a Irán a atacar a las fuerzas estadounidenses en la región.
Al ser preguntado sobre la información publicada en los medios, Peskov sugirió que se trataba de noticias falsas: "Como saben, actualmente circulan muchísimas informaciones diferentes sobre esta guerra. La gran mayoría no son más que desinformación, por lo que no consideramos necesario comentar todas y cada una de ellas".
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"Sin embargo, representantes oficiales de Estados Unidos se han pronunciado al respecto, afirmando ellos mismos que no disponen de información sobre el tema", añadió.