Trump habló con dirigentes de Tailandia y Camboya tras enfrentamientos en la frontera

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que habló con los dirigentes de Tailandia y Camboya después de que estallaran nuevos enfrentamientos entre los dos vecinos del sudeste asiático.

El mes pasado en Malasia, Trump avaló con su firma un acuerdo de alto el fuego entre los dos países tras los enfrentamientos fronterizos de julio, en los que murieron al menos 43 personas y más de 300.000 civiles fueron desplazados en ambos lados.

Pero esta semana ambas partes intercambiaron acusaciones sobre nuevos choques en la frontera.

Hablando con periodistas a bordo del Air Force One mientras volaba a Florida, Trump dijo que habló con los líderes de ambos países.

"Hoy detuve una guerra mediante el uso de aranceles, la amenaza de aranceles", declaró después de que un periodista le preguntara si se refería a Tailandia y Camboya.

"Lo están haciendo muy bien. Creo que estarán bien", añadió.

La Casa Blanca indicó que Trump está también en contacto con Malasia, país que ha actuado como mediador en este conflicto.

El primer ministro camboyano, Hun Manet, reiteró el sábado su "firme compromiso" con el acuerdo de alto el fuego y dijo que Trump lo supervisaría para "garantizar que no se repitan enfrentamientos armados" en la frontera.

Camboya y Tailandia se acusaron mutuamente el miércoles de nuevos enfrentamientos en su frontera, y Phnom Penh afirmó que un civil camboyano murió. Poco antes, Bangkok había anunciado la suspensión del acuerdo de paz respaldado por Estados Unidos.

La disputa entre Tailandia y Camboya gira en torno a un desacuerdo centenario sobre fronteras trazadas durante el dominio colonial francés en la región, con ambos países reclamando varios templos fronterizos.

Trump asegura haber puesto fin a ocho conflictos en todo el mundo, incluido el que enfrenta a los dos países del sudeste asiático, desde su regreso a la Casa Blanca en enero.

Piensa que estos esfuerzos de mediación deberían valerle el Premio Nobel de la Paz.

Sin embargo, expertos señalan que su participación en algunos de los conflictos en cuestión ha sido mínima o nula.