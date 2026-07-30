Rafa Márquez ya tiene fecha para su debut al frente del Tri: enfrentará a Colombia, Perú y Chile

Rafael Márquez debutará como seleccionador de México en amistosos que la selección disputará desde finales de septiembre ante Colombia, Perú y Chile.

El "Káiser" Márquez, de 47 años, asumió el mando del Tri en relevo de Javier "El Vasco" Aguirre, quien dejó el cargo al término de la participación azteca en la pasada Copa del Mundo 2026.

Márquez fue parte de su equipo técnico.

Los tres partidos se disputarán en Estados Unidos. Ante Colombia el 26 de septiembre en Baltimore; tres días después, México encara a los peruanos en Harrison, Nueva Jersey; y cerrará el 6 de octubre con Chile en Los Ángeles, informó la Federación Mexicana de Fútbol.

El palmarés entre mexicanos y colombianos es parejo: 10 triunfos por bando y nueve empates.

Ante Perú, México suma 12 victorias, nueve derrotas y ocho empates, mientras que con Chile tiene 14 triunfos, 12 reveses y cinco empates.

La primera competencia oficial de México bajo el mando de Márquez será la Liga de Naciones de la Concacaf, en noviembre como local. El rival y la sede para el primer juego se definirán después de la ventana de partidos internacionales de septiembre y octubre.