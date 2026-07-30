México registra informalidad laboral de 52.4% y contracción en la oferta de trabajo: OIT

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentó el estudio Tendencias del mercado laboral en América Latina y el Caribe 2026 en el que muestra que la tasa de informalidad en México alcanzó 52.4% de la población ocupada, nivel que se sitúa 5 puntos porcentuales por encima de la media regional de 47.4 por ciento.

Aunque México mantiene una tasa de desocupación de 2.6% en el primer trimestre de 2026, el documento señala que este indicador coexiste con disminuciones en la tasa de participación y en la tasa de ocupación. “La contracción de la desocupación en el país responde a cambios en la composición de la fuerza laboral y a una menor presión de la oferta de trabajo, no a un incremento en la contratación”.

A nivel latinoamericano, la reducción de la informalidad respondió al crecimiento del empleo formal más que a la desaparición de puestos informales. No obstante, las cifras de México contrastan con economías de la región como Uruguay con 22.4%, Chile con 25.1%, Costa Rica con 35.5% y Brasil con 35.6 por ciento.

En materia económica, el Producto Interno Bruto de México se proyecta entre 1.3% y 1.6% para 2026, ubicándose por debajo del promedio de América Latina de entre 2.2% y 2.3%.

Finalmente, el informe establece que la informalidad y la productividad mantienen una relación directa: un incremento en la productividad de las unidades económicas eleva la probabilidad de transición hacia la formalidad laboral.