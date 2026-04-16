Trump arremete contra el alcalde de Nueva York: lo acusa de "destruir" la ciudad con impuesto al lujo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este jueves al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, de estar "destruyendo" la ciudad, y tachó de "error total" las políticas fiscales del dirigente local. La víspera, Mamdani anunció, de manera conjunta con la gobernadora del estado, Kathy Hochul, un impuesto estatal sobre edificios valorados en más de 5 millones de dólares cuyos propietarios no residen permanentemente en la ciudad, medida que afectaría directamente a Trump.

"Lamentablemente, el alcalde Mamdani está destruyendo Nueva York", afirmó el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje en redes sociales, en el que alegó que "Estados Unidos no debería contribuir a su fracaso". Esto marcaría un cambio de dirección sobre la colaboración que el magnate republicano había previsto con el gobierno de su ciudad natal tras una reunión con el propio Mamdani en noviembre de 2025, cuando afirmó que sería "un excelente alcalde".

Sin embargo, luego de que el demócrata avanzara en una de sus principales promesas electorales, Trump afirmó que "las políticas de impuestos, impuestos, impuestos son muy erróneas", que "la gente se está yendo" y que el Ayuntamiento "debe cambiar su forma de actuar". "La historia ha probado que estas 'cosas' simplemente no funcionan", añadió, previendo que la ciudad "solo irá a peor".

El mandatario estadounidense reaccionó así un día después de que la Alcaldía de Nueva York anunciara, tras un acuerdo con el estado, la propuesta del "primer impuesto estatal sobre segundas residencias". El plan comportará un recargo anual a las viviendas unifamiliares, condominios y cooperativas valoradas en más de 5 millones de dólares cuyos propietarios tengan su residencia principal fuera de la ciudad de Nueva York.

"La medida está dirigida a los residentes ultrarricos de fuera de la ciudad y a las élites globales que utilizan los bienes raíces de la ciudad de Nueva York como un vehículo para almacenar riqueza, en lugar de como vivienda", señala el comunicado difundido por el gobierno local, el cual prevé que la medida "genere 500 millones de dólares en ingresos anuales".

El documento, que cifra en un 93% la proporción de neoyorquinos que apoyan dicho impuesto, citó algunas propiedades en concreto, como "el ático de 238 millones de dólares del multimillonario Ken Griffin en Midtown", entre "miles más pertenecientes a oligarcas extranjeros y ultrarricos globales".

No nombra, en cambio, ninguna de las pertenecientes a Donald Trump, destacado magnate republicano con propiedades como los rascacielos Trump World Tower —situado frente a la sede de la ONU en la Primera Avenida—, Trump Palace Condominiums o la Trump Tower, que acoge en la Quinta Avenida de Manhattan el ático de tres plantas que fue residencia principal del ahora inquilino de la Casa Blanca desde 1983 hasta septiembre de 2019, cuando designó Mar-a-Lago (Florida) como su residencia principal.