Tesoro de Estados Unidos sanciona a red de tráfico de migrantes con sede en Cancún

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer este jueves que sancionó a una presunta red transnacional de tráfico de migrantes denominada "Bhardwaj" (Bhardwaj Human Smuggling Organization -HSO), con sede en Cancún, Quintana Roo.

"La organización Bhardwaj ha introducido ilegalmente a miles de inmigrantes desde Europa, Oriente Medio, Sudamérica y Asia a Estados Unidos. Además del tráfico de personas, la Bhardwaj HSO está involucrada en narcotráfico, soborno y blanqueo de capitales", afirmaron las autoridades estadounidenses en un comunicado.

La dependencia informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) del Tesoro también sancionó al presunto líder de esta red criminal, Vikrant Bhardwaj, a otros tres colaboradores y a 16 compañías relacionadas con las actividades delictivas de dicha organización.

El Tesoro estadounidense explicó que el operativo se realizó en coordinación con Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno mexicano.

La red delictiva sancionada fue descrita por el Tesoro de Estados Unidos como una "organización sofisticada", que combinaba diversos métodos de transporte para facilitar el traslado de migrantes ilegales provenientes de países que representan una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.

"La organización Bhardwaj utiliza sus propios yates y vehículos para transportar a los migrantes indocumentados a México. Al llegar a Cancún, la Bhardwaj HSO les proporciona alojamiento en hostales y hoteles antes de coordinar con sus asociados el transporte de los migrantes a la frontera entre Estados Unidos y México".

En tanto, el presunto líder de la red criminal, Vikrant Bhardwaj, cuenta con doble nacionalidad, india y mexicana. El Tesoro de Estados Unidos detalló que Bhardwaj se autodenomina fundador y director ejecutivo de varias empresas en México, India y los Emiratos Árabes Unidos.

Vikrant Bhardwaj es señalado por el gobierno de Estados Unidos por recaudar y lavar dinero ilícito a través de sus marinas y diversos negocios.

Entre los colaboradores de esta organización se encuentran José Germán Valadez Flores, empresario vinculado al narcotráfico, y Jorge Alejandro Mendoza Villegas, exagente de la policía de Quintana Roo con acceso al Aeropuerto Internacional de Cancún, quien habría facilitado el paso de migrantes, según detalló el Tesoro de Estados Unidos.

También se menciona entre las personas sancionadas a la esposa de Bhardwaj, Indu Rani, por su presunta participación en las operaciones financieras del grupo.

En cuanto a las 16 compañías bloqueadas, se detalla que operaban en diversos sectores como el inmobiliario, energético, turístico y comercial, con presencia en México, India y los Emiratos Árabes Unidos.

Las autoridades estadounidenses explicaron que esta red de tráfico de personas operaba en colaboración con miembros de la considerada organización criminal "Hernández Salas" -también sancionada en 2023-, utilizando el corredor "Tapachula-Cancún-Mexicali" para introducir a Estados Unidos a migrantes indocumentados.

“La acción de hoy, en colaboración con nuestros socios policiales, desbarata la capacidad de esta red para introducir ilegalmente inmigrantes a Estados Unidos. El Gobierno de Trump seguirá combatiendo y desmantelando las organizaciones criminales transnacionales terroristas para proteger al pueblo estadounidense”, declaró el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley.