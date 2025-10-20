“Usted tampoco me gusta”: Trump confronta a embajador australiano

Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, protagonizó ayer lunes 20 de octubre, un tenso momento diplomático al expresar abiertamente su desdén hacia el embajador de Australia en Washington, Kevin Rudd, durante una reunión con el primer ministro Anthony Albanese en la Casa Blanca.

Al inicio de un almuerzo de trabajo entre ambos gobiernos, Trump fue consultado por una periodista sobre los comentarios críticos que Rudd había hecho en el pasado. “No sé nada sobre él”, respondió el mandatario, y añadió: “Si dijo algo malo, entonces tal vez le gustaría disculparse”.

El primer ministro australiano permaneció en silencio hasta que Trump insistió: “¿Dónde está? ¿Todavía trabaja para ti?”. Albanese, visiblemente incómodo, señaló a Rudd, que se encontraba al otro lado de la mesa.

“Eso fue antes de que asumiera este cargo, señor presidente”, intentó explicar el embajador. Trump lo interrumpió de inmediato: “Usted tampoco me gusta. No me gusta. Y probablemente nunca me gustará”. La escena provocó risas nerviosas entre los funcionarios presentes.

Tras dejar el poder, Rudd había calificado a Trump como “el presidente más destructivo de la historia” y “un traidor a Occidente”, acusándolo de “arrastrar a EU y a la democracia por el fango”.