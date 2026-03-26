Sudáfrica anuncia que ya no está invitada a cumbre del G7 en Francia por presión de EU

La presidencia sudafricana anunció este jueves a la AFP que el presidente Cyril Ramaphosa ya no está invitado por Francia a participar en la cumbre del G7 que se celebrará en junio en Evian, debido a presiones estadounidenses.

"Hemos sabido que, debido a presiones continuas, Francia ha tenido que retirar su invitación a Sudáfrica para su participación en el G7", declaró en exclusiva a la AFP el portavoz de la presidencia sudafricana, Vincent Magwenya.

"Se nos dice que los estadounidenses han amenazado con boicotear la cumbre del G7 si Sudáfrica fuera invitada", añadió.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha acusado a Sudáfrica de una supuesta persecución de agricultores blancos, al tiempo que le reprocha haber demandado a Israel ante la Corte Internacional de Justicia por supuestos actos de genocidio en la guerra en Gaza.

Trump boicoteó la cumbre del G20 de Johannesburgo en noviembre y ha excluido a Sudáfrica de los trabajos del bloque, cuya presidencia rotatoria ejerce Estados Unidos este año.

Fue el presidente francés, Emmanuel Macron, quien durante la cumbre del G20 en Sudáfrica invitó personalmente a Ramaphosa a participar en el G7, recordó el gobierno sudafricano.

El G7 agrupa a los siete países más industrializados del planeta, y sus reuniones suelen ampliarse con naciones invitadas, como este año con Brasil, India y Corea del Sur.

La decisión de excluir al gobernante sudafricano "no tendrá impacto en la solidez ni en el carácter estrecho de nuestra relación bilateral con Francia", aseguró Magwenya.