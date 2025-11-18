Seguridad y cine chocan entre China y Japón

Pekín/Tokio. La tensión entre China y Japón escala en los frentes diplomático, cultural y de seguridad, luego de que Pekín suspendiera el estreno de varias películas japonesas en medio del malestar generado por las declaraciones de la primera ministra Sanae Takaichi sobre Taiwán.

La CCTV informó que distribuidoras chinas pospusieron los estrenos de Crayon Shin-chan, Cells at Work! y otras producciones, alegando descontento del público tras las afirmaciones de Takaichi, quien advirtió que un ataque chino a Taiwán podría activar una respuesta militar japonesa.

En paralelo, China recomendó a sus ciudadanos evitar viajes a Japón, y el primer ministro Li Qiang descartó reunirse con Takaichi durante el G20, un gesto inusual en la diplomacia bilateral. Tokio intenta contener la disputa enviando un emisario a Pekín y recibiendo el respaldo del sector empresarial para retomar el diálogo.

Fragilidad diplomática

La tensión también alcanzó el terreno militar, cuando el Ministerio de Defensa de Japón confirmó que movilizó aviones de combate de la Fuerza Aérea de Autodefensa tras detectar un dron presuntamente chino cerca de la isla de Yonaguni, la más próxima a Taiwán.

La combinación de restricciones culturales y alertas de seguridad subraya el deterioro más serio en años entre las dos potencias asiáticas.