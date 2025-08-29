Rusia pide a Estados Unidos aclarar supuestas concesiones en diálogo por Ucrania

Las autoridades de Rusia han pedido este viernes "claridad" a la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre las supuestas "concesiones" realizadas por Moscú en el marco de las últimas conversaciones para llegar a un acuerdo que ponga fin a la invasión de Ucrania.

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha arremetido contra las palabras pronunciadas recientemente por el vicepresidente, JD Vance, que ha afirmado que Rusia sí que ha hecho "concesiones significativas", que incluyen una serie de garantías de seguridad para Kiev ante una posible agresión futura.

"Creo que tenemos que pedir a la parte estadounidense que aclare qué quieren decir exactamente sus altos cargos cuando hablan de esto. Nosotros pusimos sobre la mesa nuestra postura, el presidente habla de esto a menudo, lo estamos comentando constantemente", ha aseverado durante una rueda de prensa.

Zajarova ha sugerido así que el vicepresidente estadounidense podría estar "simplemente repitiendo las palabras que Trump pronunció el pasado mes de abril cuando habló de esas concesiones". "Quizá solo estuviera citando a su jefe", ha añadido después de que Pence alabara esas concesiones y afirmara que eran "las primeras en tres años y medio de conflicto".

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha asegurado que el presidente ruso, Vladimir Putin, no ha descartado de momento reunirse con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, por lo que la idea de un posible encuentro sigue sobre la mesa a la espera de que se fije una fecha y un lugar, según informaciones recogidas por la agencia de noticias TASS.

"Quiero recordar cuál es la postura del presidente Putin. No lo descarta, pero cree que un encuentro al más alto nivel debe estar muy bien preparado y debe finalizar el trabajo que primero tenemos que desempeñar a otro nivel", ha apuntado.