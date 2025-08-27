Equipo de Zelenski se reunirá en Nueva York con representantes de Trump por la guerra en Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció el miércoles que varios miembros de su equipo se reunirán el viernes en Nueva York con representantes de la administración de Donald Trump, en el marco de los esfuerzos para poner fin a la guerra con Rusia.

"El viernes se celebrarán reuniones en Nueva York, Estados Unidos, con el equipo del presidente Trump" tras "las reuniones en Suiza" del jueves, indicó Zelenski en su discurso diario difundido en redes sociales.

Esta reunión se producirá después del encuentro entre el presidente estadounidense, el dirigente ucraniano y líderes europeos en la Casa Blanca la semana pasada.

Tras esta reunión, Trump dijo haber conversado con el presidente ruso, Vladimir Putin, y afirmó que el dirigente del Kremlin había acordado mantener una reunión bilateral con su par ucraniano.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, acordó mantener conversaciones entre los aliados con miras a un futuro acuerdo para poner fin a la invasión de Rusia en Ucrania, iniciada en febrero de 2022.