Reino Unido y la UE firman oficialmente el tratado sobre Gibraltar

Reino Unido y la Unión Europea firmaron oficialmente ⁠este martes un tratado sobre el estatuto de Gibraltar, tras el acuerdo alcanzado el año ⁠pasado con el objetivo de ⁠facilitar los cruces fronterizos y poner fin a años de incertidumbre política en torno al territorio británico de ultramar.

El tratado fue firmado en Bruselas por el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, el ministro de Estado británico para Europa, Stephen Doughty, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares Bueno, y el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo.

Los residentes de Gibraltar pueden cruzar a España utilizando sus tarjetas de residencia sin necesidad de que se les selle el pasaporte, mientras que los ciudadanos españoles pueden cruzar utilizando su documento nacional de identidad.

Quienes lleguen al Aeropuerto de Gibraltar deberán mostrar sus pasaportes tanto a los agentes fronterizos ⁠de Gibraltar como a los ⁠españoles, y Reino Unido ⁠desea implantar un sistema similar al que utiliza la ⁠policía francesa en la estación de tren de St Pancras, en Londres, para el servicio del Eurostar.

Reino Unido se hizo con Gibraltar —un enclave de gran importancia estratégica situado en el extremo sur de España— en el Tratado de Utrecht de 1713, que ⁠puso fin a la Guerra de Sucesión española.