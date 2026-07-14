Rueda de la Fortuna

El gobierno federal destinará una inversión histórica de casi 59,000 mdp para rehabilitar la infraestructura del 100% de las secundarias y bachilleratos públicos del país, anunció el titular de la SEP, Mario Delgado. La estrategia, apoyada en el programa La Escuela es Nuestra, busca garantizar espacios dignos combinándose con la meta de 22 millones de becados para el cierre de 2026.

Equilibrista

El diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, convocó al personal de la Cámara de Diputados a prepararse en equipo para el próximo periodo de sesiones que inicia el 1 de septiembre. Tras calificar al recinto legislativo como un "monstruo inmenso", advirtió que vendrá una agenda pesada y de grandes desafíos de cara al último año de la Legislatura.

Domador

La Comisión de Medio Ambiente del Senado presentó el proyecto de dictamen para expedir la Ley General de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, que los reconoce legalmente como seres sintientes con capacidad de experimentar dolor y estrés. La propuesta de 111 artículos, detallada por la senadora Maki Ortiz, prohíbe el maltrato, abandono, zoofilia y mutilaciones estéticas, distribuyendo responsabilidades a municipios para rescates y albergues.