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Thomson Reuters venderá el 51% de su negocio Global Print a KKR por 500 millones de dólares
Thomson Reuters anunció que venderá una participación del 51% de su negocio Global Print a KKR por unos 500 millones de dólares y creará una empresa conjunta con la firma de capital riesgo.
Thomson Reuters anunció que venderá una participación del 51% de su negocio Global Print a KKR por unos 500 millones de dólares y creará una empresa conjunta con la firma de capital riesgo, que tendrá la licencia exclusiva para distribuir su contenido en libros impresos y digitales.
El acuerdo, anunciado este martes, permitirá a Thomson Reuters conservar los derechos de propiedad intelectual y el control editorial sobre su cartera de contenidos, además de una participación del 49% en la empresa conjunta.
La división Global Print suministra información jurídica y fiscal a clientes de todo el mundo en formatos impresos y digitales, y ofrece servicios de impresión comercial a editoriales.
KKR, una de las mayores firmas de capital riesgo del mundo, ha estado adquiriendo unidades de medios de comunicación y editoriales de las que los grandes propietarios se están desprendiendo para centrarse en negocios digitales de más rápido crecimiento.
"Esta operación con KKR proporciona a nuestra división Global Print la inversión específica, las capacidades operativas y la independencia necesarias para prosperar como negocio autónomo", afirmó Steve Hasker, director ejecutivo de Thomson Reuters.
Thomson Reuters es la empresa matriz de Reuters News.