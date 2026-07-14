Thomson Reuters venderá el 51% de su negocio Global Print a KKR por 500 millones de dólares

Thomson ⁠Reuters anunció que venderá una participación ⁠del 51% de su negocio Global Print a KKR por unos 500 millones de ⁠dólares y creará una ⁠empresa conjunta con la firma de capital riesgo, que tendrá la licencia exclusiva para distribuir su contenido en libros impresos y digitales.

El acuerdo, anunciado este martes, permitirá a Thomson Reuters conservar los derechos de propiedad intelectual y el control editorial sobre su cartera de contenidos, además de una participación del 49% en la empresa conjunta.

La división Global Print suministra información jurídica y fiscal a clientes de todo el mundo en formatos impresos y digitales, y ofrece servicios de impresión comercial a editoriales.

KKR, una de las mayores firmas de capital riesgo del mundo, ha estado adquiriendo unidades de medios de ⁠comunicación y editoriales de las ⁠que los grandes ⁠propietarios se están desprendiendo para centrarse en negocios digitales ⁠de más rápido crecimiento.

"Esta operación con KKR proporciona a nuestra división Global Print la inversión específica, las capacidades operativas y la independencia necesarias para prosperar como negocio autónomo", afirmó Steve Hasker, director ejecutivo de Thomson Reuters.

Thomson Reuters es la ⁠empresa matriz de Reuters News.