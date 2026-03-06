Aerolíneas del golfo Pérsico reanudan algunos vuelos, pero los misiles aumentan la incertidumbre

Emirates y ⁠Etihad Airways reanudaron este viernes algunos de sus vuelos a las principales ciudades del mundo desde sus centros de operaciones ⁠en Emiratos Árabes Unidos, aunque la amenaza de los misiles ejerció presión sobre las aerolíneas, que se apresuraron a acomodar a los viajeros.

Dado que la mayor parte del espacio aéreo de Oriente Medio sigue cerrado por la preocupación por los misiles y los drones desde el inicio de la ⁠guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, las ⁠autoridades han estado organizando vuelos chárter y asegurando plazas en servicios comerciales limitados para evacuar a decenas de miles de personas. Un vuelo chárter de Air France fletado por el Gobierno para repatriar a ciudadanos franceses desde Emiratos Árabes Unidos se vio obligado a dar media vuelta el jueves debido a los misiles lanzados en la zona, dijo el ministro de Transportes francés, Philippe Tabarot.

"Esta situación refleja la inestabilidad de la región y la complejidad de las operaciones de repatriación", dijo.

El primer vuelo de repatriación de Reino Unido desde Omán aterrizó en el aeropuerto londinense de Stansted a primera hora del viernes, tras ser reprogramado debido a problemas operativos, entre ellos retrasos en el embarque de pasajeros.

La aerolínea Etihad, con sede en Abu Dabi, anunció el viernes que reanudaría un programa de vuelos limitado hasta el 19 de marzo. Los vuelos operarán desde y hacia Abu Dabi y alrededor de 70 destinos, entre ellos Londres, París, Fráncfort, Delhi, Nueva York, Toronto y Tel Aviv.

Hasta el jueves, el tráfico en el aeropuerto de Dubái, normalmente el más transitado del mundo, casi se había duplicado con respecto al miércoles, pero seguía siendo sólo alrededor del 25% de los niveles normales, según el sitio web de seguimiento de vuelos Flightradar24.

La aerolínea Emirates, con sede en Dubái, anunció el jueves por la noche que operaría un horario de vuelos reducido a 82 destinos, entre ellos Londres, Sídney, Singapur y Nueva York, hasta nuevo aviso, y que sólo se aceptaría a los clientes en tránsito en Dubái si su vuelo de conexión estaba operativo.

Las operaciones limitadas en los centros de conexión de Oriente Medio han afectado especialmente a los viajeros en las rutas de Europa a la región de Asia-Pacífico.

En conjunto, Emirates, Qatar Airways y Etihad transportan normalmente a alrededor de un tercio de los pasajeros de Europa a Asia y a más de la mitad de ⁠todos los pasajeros de Europa a Australia, Nueva Zelanda y las islas cercanas del ⁠Pacífico, según datos de Cirium.

El centro de operaciones de Doha, ⁠en Qatar, permanece cerrado, aunque ha estado organizando un número limitado de vuelos de socorro desde Omán y Arabia Saudí.

Los datos de Cirium muestran que, desde el ⁠28 de febrero, cuando comenzó el conflicto, hasta el 5 de marzo, había más de 44,000 vuelos programados con origen o destino en Oriente Medio, de los cuales más de 25,000 han sido cancelados hasta ahora.

Malaysia Airlines anunció que añadiría vuelos adicionales desde Kuala Lumpur a Londres y París de viernes a domingo para ayudar a los viajeros afectados, mientras que SriLankan Airlines dijo que operaría un vuelo adicional entre Colombo y Londres el domingo.

En Asia y Oceanía, las acciones de Qantas Airways descendían más de 1% este viernes, Air New Zealand se desplomaba un 6.4%, la aerolínea insignia de Hong Kong, Cathay Pacific, perdía 1%, Singapore Airlines bajaba 0.6% y Korean Air Lines retrocedía 2 por ciento.

Las acciones cotizadas en ⁠Hong Kong de las principales aerolíneas chinas, entre ellas Air China, China Eastern Airlines y China Southern Airlines se mantenían prácticamente sin cambios, al igual que las acciones de Japan Airlines.