Presidenta Xiomara Castro llega a México

La mandataria hondureña fue recibida con honores en la Base Aérea Militar No. 1. Su agenda incluye un encuentro de alto nivel con la presidenta Claudia Sheinbaum el próximo martes.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, arribó la tarde del domingo a la Ciudad de México para iniciar una visita oficial de Estado, donde fue recibida por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.

El recibimiento se llevó a cabo a las 17:11 horas en la Base Aérea Militar No. 1, donde el canciller mexicano dio la bienvenida a la mandataria y su comitiva. En el acto protocolario también estuvo presente la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur.

La agenda de la relación bilateral esta centrada en la cooperación y el diálogo.

Encuentro presidencial en puerta

El punto culminante de la visita oficial será el próximo martes, cuando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reciba a su homóloga hondureña en Palacio Nacional.

Se prevé que en este encuentro privado y la posterior reunión de trabajo, ambas líderes aborden temas de interés mutuo como el desarrollo económico, la seguridad regional, la integración y la gestión de la migración.

La visita de la presidenta Castro refleja la continuidad del diálogo político entre los dos gobiernos y su interés por profundizar los lazos de cooperación en la región.