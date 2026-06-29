Policía de Ecuador desactiva una segunda bomba en cinco días

La policía de Ecuador informó que hizo estallar este lunes de forma controlada una bomba que apareció en las afueras del ministerio de Agricultura en Quito en medio de la violencia de grupos narcos que se disputan el poder.

El jueves la unidad antiexplosivos desactivó de la misma manera un artefacto colocado al pie de un complejo judicial de la capital ecuatoriana.

Enfrentadas entre sí y en guerra contra el Estado, bandas del crimen organizado se fortalecen en Ecuador, donde unos 40 servidores del sistema judicial fueron asesinados en los últimos seis años, según un gremio de empleados.

"Se ejecutó una explosión controlada (...) para neutralizar el artefacto y salvaguardar la integridad de la ciudadanía", indicó la policía en redes sociales.

La bomba había sido dejada en un área del norte de Quito donde además del ministerio de Agricultura funcionan oficinas de medios de comunicación estatales y de control minero. Cerca también opera una gasolinera.

El estallido provocó la rotura de ventanales de en la sede de la cartera.

"Pedimos a la comunidad mantener la calma", agregó la policía, que no reportó víctimas.

Con apoyo de Estados Unidos, el gobierno ecuatoriano sostiene una guerra contra el crimen organizado, que desangra a la nación.

La disputa por el poder entre decenas de organizaciones convirtió a Ecuador en uno de los más violentos de Latinoamérica en 2025 con 51 asesinatos por cada 100,000 habitantes, equivalente a uno cada hora, según Insight Crime.

Por Ecuador transita un 70% de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, principales productores mundiales de esa droga.