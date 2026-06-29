China enviará 14.7 millones de dólares en ayuda humanitaria a Venezuela tras terremotos

China anunció este lunes que enviará 14.7 millones de dólares en ayuda humanitaria a Venezuela tras los dos potentes terremotos que han causado la muerte de más de 1.450 personas y, según la ONU, decenas de miles de desaparecidos.

El gobierno chino proporcionará a Venezuela "suministros de emergencia gratuitos (...) para apoyar las labores de rescate" y "la reconstrucción posterior, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Guo Jiakun, en rueda de prensa. Se entregarán "cuanto antes", añadió.

China también proporcionará imágenes por satélite de las zonas afectadas para ayudar en las labores de rescate y está dispuesta a aportar más apoyo "a medida que evolucione la situación", precisó el portavoz.

El presidente chino, Xi Jinping, envió el viernes un mensaje de condolencias a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Se ha confirmado la muerte de ocho ciudadanos chinos en doble terremoto y otro sigue desaparecido, informaron el lunes los medios estatales chinos.