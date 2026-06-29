Distrito Tlalpan se consolida como polo de innovación científica y emprendimiento en CDMX

La Ciudad de México avanza en la consolidación del Distrito de Innovación Tlalpan con la incorporación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a Central Distrito Tlalpan, un espacio que busca articular investigación aplicada, emprendimiento y desarrollo tecnológico para atender problemas reales en sectores como salud, biotecnología y farmacéutica.

El proyecto forma parte de un ecosistema que integra universidades, empresas, gobierno y emprendedores, con el objetivo de transformar conocimiento en soluciones concretas. En este modelo, la investigación no se limita a laboratorios, sino que se orienta a resolver desafíos industriales y sociales mediante colaboración interdisciplinaria.

Central Distrito Tlalpan es resultado de la alianza entre el Tecnológico de Monterrey, la UNAM, el gobierno capitalino y actores del ecosistema emprendedor, quienes contarán con infraestructura especializada para el desarrollo de proyectos de innovación. La incorporación de la UNAM refuerza esta plataforma y marca un paso relevante en la colaboración entre instituciones de educación superior en México.

El complejo iniciará con dos unidades de investigación, la Unidad de Innovación Genómica y Clínica y el Instituto Traslacional de Singularidad Genómica (ITRASIG), además de proyectos en colaboración con Avant Santé. También contempla espacios para startups y Unidades Temáticas de Colaboración Interinstitucional en áreas como biotecnología, desarrollo farmacéutico y transferencia tecnológica.

Ubicado al sur de la capital, en un predio que anteriormente albergaba una empresa farmacéutica y colindante con el Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México, el espacio busca consolidarse como un nodo de innovación científica con impacto en el desarrollo económico y social.

“Los grandes desafíos de la humanidad requieren respuestas cada vez más complejas, multidisciplinarias y con la colaboración de diversos actores. Las instituciones están llamadas a construir una agenda de investigación, innovación y desarrollo tecnológico que trascienda los objetivos particulares y se convierta en un esfuerzo colectivo, capaz de generar iniciativas con el potencial de transformar la vida de las personas y las comunidades en México y el mundo”, señaló David Garza Salazar, presidente ejecutivo del Grupo Educativo Tecnológico de Monterrey.

Alianza que escala la investigación aplicada

La integración de la UNAM al Distrito de Innovación Tlalpan fortalece un modelo de colaboración que busca acelerar la investigación aplicada y su vinculación con la industria, al tiempo que impulsa la formación de talento y su inserción en sectores estratégicos.

Central Tlalpan opera bajo tres ejes de trabajo: comunidades y cultura, por medio del cual se fortalecerán espacios de convivencia y soluciones locales. El eje de innovación, emprendimiento y desarrollo económico que impulsarán proyectos de transferencia tecnológica, biotecnología, emprendimiento científico e infraestructura especializada y el eje de urbanismo y sostenibilidad se fomentará el urbanismo regenerativo, la infraestructura sostenible así como la conectividad.

Especial.

Inversión para capacidades científicas y desarrollo de medicamentos

Central Distrito Tlalpan cuenta con el respaldo de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México (Sedeco) y de inCDMX, la agencia de inversión de la capital, con una apuesta relevante para fortalecer capacidades científicas en el país.

La titular de la Sedeco, Manola Zabalza Aldama, anunció la inversión de 125 millones de dólares para insumos clínicos y un laboratorio de medicina regenerativa y tecnológica, por parte del Dr. Sitaramaraju (Raju) Yarramraju, fundador y CEO de Avant Santé.

Detalló que una primera etapa contempla entre 10 y 15 millones de dólares, con una proyección de inversión de hasta 50 millones de dólares en los próximos tres años. A ello se suma un laboratorio de medicina regenerativa biotecnológica, con una inversión inicial de 20 millones de dólares y una proyección de 40 millones adicionales en el mismo periodo.

“La Ciudad de México tiene todo para ser el epicentro de las ciencias de la vida en América Latina, y hoy lo estamos haciendo realidad al inaugurar un nuevo sector industrial: la biotecnología. Central Tlalpan es el catalizador de esta transformación, el lugar donde retenemos nuestro mejor talento científico para generar valor propio y revertir décadas de importación tecnológica”, destacó la titular de la Sedeco.

Por su parte, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, subrayó que el desarrollo tecnológico está estrechamente vinculado con la educación, la formación de talento y la creación de condiciones para su inserción productiva.

“El crecimiento económico está ligado a la igualdad de oportunidades, a la garantía de los derechos humanos y al uso eficiente y transparente de los recursos. Estas experiencias muestran que la cooperación entre instituciones de educación superior es más valiosa para la sociedad cuando se traduce en programas con resultados medibles y compromisos compartidos”, afirmó.