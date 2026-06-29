Programa Cascoff: el reto de equilibrar seguridad y operación en los negocios

Ante el incremento de medidas para reforzar la seguridad en los establecimientos, el programa Cascoff busca reducir riesgos de robo al solicitar que repartidores y motociclistas ingresen a los negocios sin portar casco o artículos que cubran el rostro.

Este programa fue presentado en San Pedro Garza García, Nuevo León, con la finalidad de eliminar el anonimato que es usado para cometer robos. Además, los negocios afiliados recibirán respaldo institucional para solicitar el retiro del casco y evitar la confrontación.

Esta medida está pensada en los establecimientos del sector de alimentos y bebidas o que tengan flujo de repartidores de plataformas delivery. De consolidarse su implementación, la medida podría replicarse en otras entidades del país.

Rogelio Rico, consultor en Hospital Pyme, menciona que en otras entidades se han implementado medidas similares dirigidas a repartidores y motociclistas.

En Jalisco, hace años se pedía que el chaleco tuviera las placas de la motocicleta. El argumento fue el mismo, por temas de seguridad”, expresa.

El impacto de Cascoff en los repartidores y negocios

Los negocios que son parte del programa se identifican por un señalamiento pegado en la entrada, por lo que los repartidores y motociclistas deberán acatar la norma para facilitar la identificación de quienes ingresan a los establecimientos.

Si esta medida se extiende a otras entidades, Rogelio Rico explica que podría generar tensiones entre motociclistas y afectar el ritmo de trabajo de los repartidores, debido a que dejar el casco en la vía pública aumenta el riesgo de robo, además de la dificultad al manipular los pedidos y el casco podría complicar los tiempos de entrega.

Por ello, menciona que se trata de una medida que requiere medidas más planificadas para no afectar la relación laboral entre los negocios y los repartidores.

Sugerencia para los negocios

Al tratarse de una situación que involucra la experiencia de los motociclistas, el especialista menciona que esta medida es más adaptable para empresas grandes y franquicias.

Esto se debe a que cuentan con infraestructura suficiente para habilitar zonas específicas de entrega, mientras que los pequeños negocios suelen operar con espacios reducidos, lo que dificulta implementar protocolos adicionales.

Esta medida involucra la empatía en buscar un punto medio. Se podrían habilitar espacios o elementos que agilicen la aplicación del programa”.

Asimismo, invita a los negocios a ser cautelosos con las medidas, ya que podría afectar la experiencia entre los motociclistas y repartidores de plataformas delivery

“Es una situación que hay que poner en una balanza, porque por un lado tenemos la seguridad en los establecimientos y el derecho de conocer e identificar a los clientes, pero también hay que considerar a los repartidores y motociclistas”.

Por ello, el desafío será encontrar medidas que fortalezcan la seguridad, pero sin generar problemas operativos con los repartidores y motociclistas.