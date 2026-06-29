Peso mexicano se aprecia contra el dólar en la apertura: ¿A cuánto cotiza?

El peso mexicano se apreciaba la mañana de este lunes, ⁠en línea con un retroceso global del dólar, mientras los inversionistas evaluaban reportes sobre un posible regreso a la vía ⁠diplomática entre Irán y Estados ⁠Unidos tras una reciente escalada militar en el Golfo.

La moneda mexicana cotizaba en 17.4710 pesos por dólar, con una ganancia de un 0.17%, a medida que el billete verde se replegaba frente a sus principales cruces al inicio de una semana marcada por datos de empleo en Estados Unidos.

Las cifras laborales, incluida la nómina no agrícola de junio, son consideradas clave para las perspectivas sobre la Reserva Federal, en momentos en que el mercado espera que el banco central estadounidense suba las tasas de interés este año.

No obstante, analistas dijeron que el foco de la Fed sigue puesto en la inflación, a medida que las tensiones en Medio Oriente han presionado los precios de la energía.

Los inversionistas también estarán atentos en la semana a la participación del ⁠presidente de la Fed, Kevin Warsh, ⁠en un panel de política ⁠monetaria durante el Foro de Banca Central del Banco Central Europeo.

Irán ⁠y Estados Unidos acordaron poner fin a las hostilidades recientes en el Golfo y reanudar conversaciones sobre su disputa en torno al estrecho de Ormuz, informó Axios el domingo, citando a un funcionario estadounidense.

El retorno a la diplomacia se produciría tras varios días de ataques y contraataques, luego de que ⁠un proyectil iraní impactó el jueves contra un buque de carga cerca del paso marítimo, una vía clave para el suministro mundial de petróleo.