China incluye 20 entidades japonesas a su lista de restricción de exportaciones

China incluyó el lunes a 20 entidades japonesas en su lista de compañías a las que prohíbe la exportación de bienes que pueden tener uso militar, informó el Ministerio de Comercio.

Las entidades sancionadas han "participado en el fortalecimiento de las capacidades militares de Japón", explicó el Ministerio de Comercio chino en un comunicado.

Estas restricciones tienen como objetivo "preservar la seguridad y los intereses nacionales" y "respetar las obligaciones internacionales, especialmente en materia de no proliferación", precisa.

Tokio calificó la medida de "inaceptable y profundamente lamentable": el gobierno japonés presentó "una enérgica protesta" y "examinará cuidadosamente las implicaciones para tomar las medidas necesarias", declaró su portavoz, Minoru Kihara.

El comunicado de China indicó que "con el propósito de salvaguardar la seguridad nacional y cumplir obligaciones internacionales, incluyendo la no proliferación, se decidió incluir a 20 entidades japonesas (...) que han participado en la ampliación de la capacidad del ejército japonés, en la lista de control de exportaciones".

China impuso en febrero restricciones de exportación a decenas de firmas japonesas por considerar que ayudaban a apuntalar las fuerzas armadas niponas.

La lista fue ampliada el lunes con otras 20 entidades, incluyendo algunas subsidiarias especializadas y firmas tecnológicas que suministran componentes y apoyo de ingeniería al sector de defensa de Japón.

Entre ellas están el Instituto Nacional de Estudios de Defensa y Mitsubishi Electric Defense and Space Technologies Corporation.

China es el mayor productor y refinador mundial de tierras raras, cruciales en la fabricación de productos de alta tecnología, incluyendo vehículos eléctricos y sistemas de misiles guiados.

Las relaciones entre China y Japón se vieron golpeadas en noviembre cuando la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sugirió que Tokio podría reaccionar militarmente en caso de un ataque contra Taiwán, la isla de gobierno autónomo que China considera parte de su territorio.

Una fuente del Ministerio de Comercio dijo en otro comunicado que Japón "avanzó por el camino equivocado, intensificando su presión por una 'nueva forma de militarismo'".

Agregó que, por ello, "la medida china es totalmente justificada, razonable y legal", y "no afecta los intercambios económicos y comerciales normales entre China y Japón".