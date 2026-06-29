YPF anuncia acuerdo con Eni y XRG para desarrollo de upstream en Vaca Muerta para proyecto ⁠de gas

La petrolera argentina YPF anunció este lunes la firma de un acuerdo ⁠con la italiana Eni y XRG, la división de inversiones internacionales de Abu Dhabi National Oil Company, para el desarrollo de upstream en la formación Vaca Muerta para el proyecto ⁠de exportación de gas natural licuado (GNL), dijo ⁠YPF en un comunicado.

"El ingreso de Eni y XRG al upstream fortalece la cadena de valor del proyecto y nos permite avanzar hacia su desarrollo a escala global", afirmó Horacio Marín, presidente ejecutivo de YPF, en el comunicado.

La incorporación de Eni y XRG se concreta a través de la venta de participaciones accionarias en UPCO ARLNG I S.A.U., la sociedad que será titular de los bloques de gas ubicados en Vaca Muerta, la segunda reserva de gas no convencional del mundo, que estarán dedicados al proyecto.

Una vez cumplidas determinadas condiciones, YPF hará la cesión a UPCO ARLNG de los bloques Meseta Buena Esperanza I y II, Aguada Villanueva Norte y Las Tacanas I y II. La transacción dejará a Eni y XRG con una participación del 32% del capital social cada una, mientras que YPF conservará el 36%, informó YPF.

"Nuestra entrada en la cuenca no convencional de Vaca Muerta, junto a YPF y XRG, fortalece la capacidad de Eni para desarrollar recursos de gas a escala mundial y convertirlos en GNL competitivo para los mercados internacionales", sostuvo Guido Brusco, gerente de operaciones de recursos globales naturales de Eni.

YPF, la mayor petrolera de Argentina, lidera ⁠Argentina LNG, una iniciativa integrada de gran escala ⁠que desarrollará las operaciones de midstream y ⁠de licuefacción del gas natural para poder exportar a los mercados internacionales.

En febrero, las tres compañías firmaron ⁠un acuerdo vinculante de desarrollo conjunto para impulsar el proyecto, que se espera alcance una capacidad de gas natural licuado de 12 millones de toneladas anuales.

Las exportaciones de GNL probablemente comenzarán en 2030 o 2031, o cuatro años después de la decisión final de inversión (FDI, Final Investment Decision, por su sigla en inglés) que se espera para la segunda mitad del 2026, dijo anteriormente Marín.

"Argentina tiene el potencial de desempeñar un papel cada vez más importante en ⁠la satisfacción de la creciente demanda mundial de gas natural, y proyectos como Argentina LNG serán clave para aprovechar esa oportunidad", dijo Mohamed Al Aryani, presidente de Gas Internacional de XRG, en el comunicado.