Venezuela descarta daños tras réplica de temblor de este lunes de 4.6 de magnitud

Un fuerte temblor sacudió nuevamente Caracas y el vecino estado de La Guaira este lunes por la mañana, casi cinco días después de un doble sismo cuyo balance provisional ya ronda los 1,500 muertos.

Es el movimiento telúrico más intenso reportado desde el miércoles, cuando los dos sismos de 7.2 y 7.5 ocurrieron en menos de dos minutos.

"Se sintió bastante", dijo a la AFP Isamel Díaz, un residente de La Guaira.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro de temblor de este lunes de magnitud 4.6 se registró 27 kilómetros al norte de Caraballeda, un balneario favorito de los caraqueños.

Al momento del nuevo temblor, Fernan Hernández, estaba tratando de encontrar a su hermano en las ruinas del edificio de cinco pisos donde vivía en La Guaira.

"La diferencia al terremoto es que el terremoto vino de lado. Esta vino que rebotó el piso. Todos lo sentimos", dice a AFP este hombre de 57 años.

"El pánico ese fue horrible. De verdad lo que queremos es que nos ayuden al máximo" para rescatar los cuerpos, añadió frente a la montaña de cemento, materiales y polvo.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea dijo en un mensaje de Telegram: "Acabamos de tener una réplica de moderada intensidad. No tenemos reportes de daños adicionales en ninguna parte del territorio nacional".

Este nuevo temblor ocurre cuando socorristas venezolanos y extranjeros trabajan contra reloj para tratar de rescatar a personas con vida debajo de los escombros.

Las autoridades evitan hablar de desaparecidos, pero de acuerdo con cifras de la ONU habría unos 50,000 desaparecidos.

En La Guaira la destrucción es extendida con edificios hechos polvo o ladeados para uno u otro lado y con los servicios de emergencia trabajando día y noche.

El gobierno venezolano ha informado que 774 edificios están colapsados y 189 quedaron completamente colapsados.