PDD Holdings, dueña de Temu, gana 6,339 millones de dólares en el semestre pese a caída del 24%

El grupo chino PDD Holdings, matriz de la plataforma de comercio electrónico Temu, obtuvo en el primer semestre de 2025 un beneficio neto atribuido de 45,495 millones de yuanes (6,339 millones de dólares), un 24.2% menos que durante el mismo periodo del año anterior.

Los ingresos alcanzaron los 199,657 millones de yuanes (27,821 millones de dólares), un 8,6% más. La unidad de servicios de marketing generó 104,425 millones de yuanes (14,551 millones de dólares), un 14% más, y la de transacciones 95.232 millones de yuanes (13,270 millones de dólares), otro 3.2% más.

De su lado, el sumatorio de gastos en los que incurrió el grupo ascendió a 157,779 millones de yuanes (21,985 millones de dólares), un 25.9% más.

Ya solo en el segundo trimestre, la multinacional se anotó unas ganancias de 30,753 millones de yuanes (4,285 millones de dólares) y una facturación de 103.985 millones de yuanes (14,490 millones de dólares). Estas cifras estuvieron un 3.9% por debajo y un 7.1% por encima de las registradas doce meses atrás, respectivamente.

"En el segundo trimestre, invertimos importantes recursos en la puesta en marcha de un conjunto integral de medidas de apoyo a los comerciantes", ha afirmado el director ejecutivo y co-consejero delegado de PDD Holdings, Jiazhen Zhao.

"El crecimiento de los ingresos se moderó aún más este trimestre en medio de una intensa competencia. Dado que seguimos centrados en la creación de valor a largo plazo, es posible que las continuas inversiones sigan afectando a la rentabilidad a corto plazo", ha avisado, por su parte, el vicepresidente financiero, Jun Liu.