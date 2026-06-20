Negociaciones entre Irán y Estados Unidos inician el domingo en Suiza

El diálogo entre Estados Unidos e Irán debe comenzar el domingo en Suiza con el objetivo de poner fin a la guerra, tras la llegada de la delegación iraní y a la espera del arribo del vicepresidente estadounidense.

Los negociadores de Teherán llegaron por la noche a Suiza, según el Ministerio suizo de Asuntos Exteriores.

Entre los miembros de la delegación figuran el negociador jefe y presidente del parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, así como el canciller Abás Araqchi y el gobernador del Banco Central Abdolnaser Hemmati, según la televisión estatal iraní.

El vicepresidente estadounidense JD Vance debe unirse al enviado Steve Witkoff y al yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, para las negociaciones.

"Espero partir en algún momento de los próximos días, pero ya se sabe que siempre es una delicada cuestión de coordinación", declaró Vance a Fox News.

El memorando de entendimiento firmado el miércoles prevé una duración de las conversaciones de 60 días para alcanzar un acuerdo final centrado en el programa nuclear iraní y el levantamiento de las sanciones contra su economía. Según Berna, las conversaciones "preparatorias" comenzaron ya el sábado.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán anunció negociaciones "técnicas" el domingo entre iraníes y estadounidenses, con la presencia de representantes de los países mediadores Qatar y Pakistán.

Protocolo "en peligro"

El portavoz de la diplomacia iraní, Esmail Baqai, advirtió el sábado a Estados Unidos que el protocolo estaría "en peligro" si sus cláusulas no se aplicaban rápidamente, en referencia a la situación en Líbano, donde Israel y Hezbolá sostienen enfrentamientos.

Teherán anunció este sábado un nuevo cierre del estratégico estrecho de Ormuz debido a los ataques de Israel en Líbano, que calificó de violación de su acuerdo con Estados Unidos.

Por su parte, Trump amenazó con aplicar un peaje en Ormuz si no se llega a un acuerdo.

"No habrá peaje en el Estrecho de Ormuz durante el alto el fuego de 60 días, ni lo habrá después de que expire dicho período, a menos que lo imponga Estados Unidos, si no se llega a un acuerdo", escribió en su plataforma Truth Social.

El estrecho, una importante vía para el transporte de petróleo y gas, fue bloqueado durante gran parte de la guerra, lo que sacudió los mercados energéticos mundiales.

Irán había aceptado reabrirlo en el marco del memorando de acuerdo con Estados Unidos, y en los últimos días el tráfico marítimo se reanudó poco a poco.

"Recuperar nuestras vidas"

Un responsable del ejército israelí dijo este sábado que las fuerzas armadas recibieron órdenes de la cúpula política del país de detener los combates en el sur del Líbano.

"Las FDI han recibido directrices actualizadas de los niveles políticos para cesar el fuego", afirmó el funcionario.

Los medios estatales libaneses informaron de bombardeos aéreos israelíes sobre unas 20 localidades, y las autoridades contabilizaron más de 30 muertos.

Desde el 2 de marzo, cuando empezó la guerra, los bombardeos israelíes en Líbano han dejado 4.057 muertos, según un balance del Ministerio de Salud libanés divulgado este sábado.

El ejército israelí, en tanto, informó de la muerte de uno de sus soldados este sábado, con lo que ya son cinco los militares israelíes muertos en Líbano desde que se anunció el memorando de acuerdo entre Irán y Estados Unidos para poner fin al conflicto.

Hezbolá aseguró que Israel es "totalmente responsable" de las violaciones de la tregua.

"Todo el mundo tiene miedo", dijo a la AFP Fadi Zayat, un vecino de Tayr Debba, un pueblo del sur de Líbano.

"Volvimos a nuestro pueblo hace unos días, con nuestras bolsas listas por si nos tocaba volver a irnos", declaró el técnico de laboratorio, de 53 años. "Esperamos que se dé una decisión seria para poner fin a esta guerra (...) y recuperar nuestras vidas".

Si bien el alto al fuego pactado entre Irán y Estados Unidos a principios de abril se respetó en gran parte, no ha sido el caso en Líbano, donde se han anunciado tres acuerdos de tregua que apenas duraron horas.