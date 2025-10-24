Murió la reina madre Sirikit de Tailandia a los 93 años

La reina emérita Sirikit de Tailandia, madre del actual rey Maha Vajiralongkorn y esposa del monarca que más tiempo ha estado en el trono del país asiático, falleció el viernes a los 93 años, informó el palacio.

Apodada en su juventud la "Jackie Kennedy de Asia", Sirikit formó junto a Bhumibol Adulyadej, quien reinó por 70 años hasta su muerte en 2016, una pareja reconocida por su glamour y una influencia en el poder que consolidó el lugar de la monarquía en el corazón de la sociedad tailandesa.

"El estado de salud de su majestad empeoró hasta el viernes y falleció a las 21H21 (...) en el hospital Chulalongkorn a los 93 años", informó el palacio en un comunicado.

Sirikit, que se casó a los 17 años con Bhumibol, había "padecido varias enfermedades" desde 2019, incluida una infección sanguínea este mes, añadió.

Su fallecimiento marca el inicio de un período de gran emotividad popular y de homenajes por todo lo alto.

El rey de Tailandia es considerado por muchos como el padre de la nación y un símbolo del ideal budista. El fervor que genera esta figura semidivina, y por extensión su familia, tiene pocos equivalentes en el mundo moderno.

El país guardó un año de luto oficial por Bhumibol, fallecido en octubre de 2016 e incinerado un año después tras una elaborada ceremonia.

Debilitada desde que sufrió un derrame cerebral, Sirikit no había vuelto a aparecer en público desde hacía años, pero no es raro encontrar su retrato bordeado de oro frente a algunos edificios públicos, en el interior de tiendas o en domicilios particulares.

El cumpleaños de Sirikit, el 12 de agosto, coincidía con el Día de la Madre en Tailandia.

En la década de 1960, conoció a presidentes estadounidenses y estrellas como Elvis Presley y apareció en repetidas ocasiones en portadas de revistas occidentales.