México y Arizona refuerzan su alianza en innovación y comercio

Ciudad de México. La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, sostuvo el martes un encuentro con el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, como parte de los esfuerzos para reforzar la relación entre México y el estado del sur de Estados Unidos.

Durante la reunión, en la sede de la cancillería mexicana, ambos funcionarios revisaron los avances en materia de turismo —actividad que ha registrado un crecimiento sostenido en los últimos años— y abordaron nuevas iniciativas de colaboración en la industria de semiconductores, con el propósito de impulsar la competitividad y la innovación tecnológica en la región.

Coincidieron en la importancia de las alianzas académicas entre universidades de Arizona e instituciones mexicanas de educación superior e investigación, orientadas a fortalecer el desarrollo de talento y la cooperación científica.

“México y Arizona mantienen una estrecha relación, tanto por la intensa actividad comercial, como por la población mexicana en ese estado del sur estadounidense”, destacó la SRE en redes sociales.

Por su parte, la gobernadora estadounidense enfatizó que Arizona es un socio confiable.

“Tuve el honor de reunirme con el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, para avanzar en las conversaciones sobre prioridades mutuas. Desde el comercio y la infraestructura hasta la educación y la fuerza laboral, Arizona es un socio comprometido a trabajar con nuestros vecinos del otro lado de la frontera para impulsar nuestra economía, aumentar la seguridad y garantizar la prosperidad”, escribió en su cuenta de X.

Futuro compartido

Tras su reunión con la gobernadora, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, detalló que México y el estado fronterizo estrecharán la cooperación en semiconductores, aeroespacial, electromovilidad, especialización técnica en inglés y otros campos.

Mientras que Hobbs enfatizó que ambas partes forjan un futuro de prosperidad.

" ¡Agradecidos de reunirnos con el secretario de Economía Ebrard! Con la colaboración en tecnología, comercio, cadena de suministro y más, estamos forjando un futuro de prosperidad e innovación compartidas para Arizona y México", escribió en X.