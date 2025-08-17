Brasil reiniciará diálogo con Canadá rumbo a un TLC con el Mercosur

Brasil mantiene un "diálogo constructivo" con Canadá para reiniciar negociaciones entre el bloque comercial sudamericano Mercosur y Ottawa por un acuerdo de libre comercio, dijo la secretaria brasileña de Comercio Exterior. Funcionarios canadienses visitarán Brasil a fines de agosto, según Tatiana Prazeres, la secretaria de Comercio Exterior brasileña, que compartió detalles de la visita esta semana en una respuesta escrita a Reuters.

Canadá ha expresado que quiere retomar el diálogo con Mercosur como parte de una nueva política de diversificar su mercado de exportaciones, ante la incertidumbre provocada por las tasas a las importaciones de sus productos que impuso el presidente estadounidense Donald Trump.

Fuentes de Canadá y Brasil dijeron a Reuters que se espera que el ministro de Comercio Internacional canadiense, Maninder Sidhu, viaje a Brasilia el 25 de agosto. El Mercosur, compuesto por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, conforma un poderoso conglomerado comercial de alimentos. La visita de Sidhu "será una oportunidad para evaluar las condiciones para un posible relanzamiento de negociaciones", dijo a Reuters la secretaria Tatiana Prazeres, que agregó que aún no se ha establecido una fecha formal para el reinicio del diálogo, que está detenido desde el 2021. Dos fuentes diplomáticas dijeron que negociaciones formales podrían comenzar en octubre.