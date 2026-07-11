El líder supremo de Irán promete venganza por la muerte de su padre y predecesor

El líder ⁠supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, amenazó el sábado, ⁠en una declaración escrita, con vengar la muerte de su predecesor y padre, pero añadió que ello dependería no solo de Irán, ⁠sino también de "los pueblos libres ⁠de todo el mundo".

En el primer mensaje público del líder supremo desde que comenzaron, hace una semana, las ceremonias fúnebres por su padre, el ayatolá Ali Jamenei, dijo que la venganza era "la exigencia de la nación" y que "sin duda" debía llevarse a cabo.

El ayatolá Ali Jamenei murió en un ataque aéreo estadounidense-israelí el 28 de febrero, al inicio de la guerra. "Nos comprometemos a vengar la sangre del líder mártir y de todos los mártires de estas dos guerras contra los asesinos criminales y deshonestos", dijo la declaración, leída en la televisión estatal.

Mojtaba Jamenei, quien según fuentes de alto rango sufrió desfiguración facial y otras lesiones en el ataque, no ha sido visto por los iraníes desde que fue nombrado líder supremo el 8 de marzo.

"Estemos allí o no, esto se llevará a cabo, y pronto toda persona libre del mundo cumplirá una parte ⁠de esta misión divina", dijo el comunicado.

La ⁠continua ausencia de Mojtaba ⁠Jamenei de la vida pública —no se ha publicado ninguna foto, vídeo ni grabación ⁠de audio suyo desde el ataque aéreo— ha aumentado la incertidumbre a la que se enfrenta Irán. Algunos iraníes dicen que el nuevo líder debe dejarse ver aunque esté herido.

Mojtaba Jamenei asumió el cargo de líder supremo con el respaldo de la poderosa Guardia Revolucionaria. El ayatolá Ali Jamenei, que gobernó durante 37 años, fue enterrado en el ⁠santuario más sagrado del país, informaron el viernes los medios estatales, tras un multitudinario funeral.