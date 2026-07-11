Pemex niega realizar fracking en SLP; aclara uso de explosivos en la Huasteca Potosina

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que no se realizan trabajos de exploración y explotación de yacimientos de formación compleja no convencionales en ningún municipio del estado de San Luis Potosí.

La paraestatal aclaró que el 30 de junio de 2026 se envió al ayuntamiento de San Antonio, San Luis Potosí, un oficio relativo al uso de material explosivo, en términos del artículo 39 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

No obstante, indicó que el trámite se relacionó de manera incorrecta con el inicio de ese tipo de operaciones, interpretación que derivó en manifestaciones ciudadanas en distintos municipios de la región.

Al respecto, Pemex sostuvo que “los trabajos de exploración y explotación de yacimientos de formación compleja no convencionales (fracking), no emplean materiales explosivos en ninguna de sus etapas operativas”.

Por ello, indicó que el oficio referido forma parte del procedimiento administrativo para conservar la vigencia de un permiso federal que tiene por objeto mantener la autorización para el uso de materiales explosivos, en caso de que resulte necesario su empleo en campos previamente registrados ante las autoridades competentes y para eventuales estudios de adquisición sísmica.

En el estado de San Luis Potosí, dichos registros corresponden a dos campos que comprenden siete pozos:

San Pedro, localizado en los municipios de San Antonio y Tanlajás, con cuatro pozos (tres en San Antonio y uno en Tanlajás).

Limón, ubicado en el municipio de Ébano, con tres pozos.

La actualización del permiso constituye una medida de carácter preventivo destinada a garantizar la capacidad de respuesta ante una contingencia en esos pozos, sin que ello autorice o implique, por sí mismo, la realización de actividades de perforación, exploración o extracción en el estado, refirió.