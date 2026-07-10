Irán desmiente a Trump y asegura que no pidieron reanudar las negociaciones con EU

Las autoridades iraníes desmintieron este viernes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció que había decidido reanudar las conversaciones después de que Teherán se lo hubiera solicitado, después de que esta semana saltara por los aires el alto el fuego y aumentaran las tensiones en el estrecho de Ormuz.

"No hemos solicitado negociaciones a Estados Unidos", desmintió el portavoz iraní de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baqaei, a la televisión estatal de su país, según recoge la agencia de noticias IRNA.

No obstante, Baqaei aseguró que, en línea con el "enfoque responsable habitual" de Irán, no rechazó la solicitud de Qatar de acudir al país "para analizar la situación actual". El encuentro tuvo lugar en Mashhad, contó. "Allí comunicamos nuestros puntos de vista a la parte qatarí", informó.

Baqaei subrayó que los últimos acontecimiento "es una práctica habitual" de Estados Unidos, a quien acusa de incumplir el principio de entendimiento que ambos acordaron para intentar alcanzar la paz, el cual "ha sido objeto de constantes violaciones de sus diversas cláusulas".

"La parte estadounidense ha violado diferentes partes con distintos pretextos. En este sentido, no deberíamos sorprendernos demasiado, ya que el incumplimiento de contrato ha formado parte del patrón de comportamiento de varios organismos gubernamentales estadounidenses", afirmó el portavoz.

Baqaei insistió en la idea de "compromiso por compromiso" y advirtió de que si Estados Unidos incumple su parte del acuerdo —"como así ha ocurrido", según indicó—, "Irán ha tomado y ejecutado en respuesta las medidas necesarias y esto se seguirá aplicando en el futuro".

Este viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la reanudación formal de las conversaciones con Irán aunque avisando de que esto no significa restaurar el alto el fuego.

Estados Unidos lanzó entre el martes y el jueves varios bombardeos contra Irán en represalia por ataques iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz, donde Teherán exige que el paso sea coordinado con sus fuerzas hasta que haya un acuerdo de paz definitivo en Oriente Próximo por la ofensiva israelí-estadounidense.

En represalia a dichos ataques, que dejaron al menos catorce muertos y cerca de 80 heridos en estos dos días, Irán lanzó misiles y drones contra intereses estadounidenses en varios países de la región, entre acusaciones cruzadas sobre violaciones de los términos del memorando firmado en junio entre ambos países.