Kuwait Petroleum Corp informa de daños en sus instalaciones tras ataques con drones de Irán

Los ataques ⁠con drones iraníes alcanzaron varios objetivos en Kuwait el ⁠domingo, y la empresa estatal de energía Kuwait Petroleum Corporation informó de incendios y "graves daños materiales" en algunas de sus instalaciones ⁠operativas.

KPC indicó en un comunicado ⁠que varios equipos estaban trabajando para controlar los incendios en las filiales Petrochemical Industries Company y National Petroleum Company.

En un incidente separado, KPC había informado anteriormente de que se había producido un incendio en su complejo del sector petrolero de Shuwaikh, que alberga el Ministerio de Petróleo y la sede de KPC, tras un ataque con drones.

Los medios estatales kuwaitíes, citando al Ministerio de Finanzas, informaron que un dron iraní impactó en un complejo de oficinas de los ministerios del Gobierno, causando importantes daños materiales, pero sin víctimas.

Los incendios en los complejos del sector petrolero y del ministerio han sido controlados, según informó Kuwait más tarde ese mismo día.

También se dejaron fuera de servicio dos unidades de generación de energía después de que drones iraníes atacaran dos centrales eléctricas y plantas desalinizadoras, ⁠causando daños importantes, informó el Ministerio de ⁠Electricidad y Agua ⁠de Kuwait.

No se han registrado heridos en ninguno de los incidentes.

La guerra ⁠entre Estados Unidos e Israel contra Irán se encuentra en su sexta semana, con Teherán atacando a Israel y a los Estados árabes del Golfo que albergan instalaciones militares estadounidenses.

La Guardia Revolucionaria de Irán reivindicó la autoría de los ataques contra plantas petroquímicas en Kuwait, así como en los Emiratos Árabes Unidos y ⁠Baréin.