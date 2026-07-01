Acusan colectivos de buscadoras agresión policiaca

Colectivos de familiares de personas desaparecidas denunciaron haber sido víctimas de actos de represión e intimidación por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México durante una movilización realizada este martes en Calzada de Tlalpan y exigieron una investigación, una disculpa pública y el cese de lo que calificaron como violencia institucional contra las familias buscadoras.

A través de un pronunciamiento conjunto, organizaciones como Hasta Encontrarles CDMX, Luciérnagas Buscadoras, Colectivo Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional, Ajolote Buscador y el Centro Prodh afirmaron que alrededor de 80 elementos de la SSC acudieron al punto donde se desarrollaría la acción pacífica denominada “¿Y si sí? Nos regresan a los desaparecidos: Cascarita contra el olvido”.

Según el comunicado, desde el inicio de la concentración los manifestantes fueron objeto de actos de intimidación por parte de policías que, aseguraron, llegaron en motocicletas, algunas sin balizamiento oficial y con placas particulares.

Posteriormente, al desplegar mantas con los rostros de personas desaparecidas sobre Calzada de Tlalpan, denunciaron haber sido encapsulados en diversas ocasiones y empujados por los uniformados, quienes intentaron retirarles las lonas sin entablar diálogo.

Los colectivos señalaron que entre las personas presuntamente agredidas se encontraban familiares de personas desaparecidas, entre ellos Fernando Vargas, Sandra Ojeda, Dolores Mosco Ibarra, María del Refugio Palacio, Angelina Castillo y Gabriela Alonso.

Asimismo, acusaron que familiares, personas solidarias y representantes de medios de comunicación recibieron golpes y amenazas por parte de elementos policiacos que, afirmaron, mantenían el rostro cubierto y no portaban identificación visible.

“La represión no puede ser la respuesta del Estado a las familias buscadoras”, señalaron en el pronunciamiento, donde recordaron que en México existen más de 135,000 personas desaparecidas

Tras los hechos ocurridos en Tlalpan, integrantes de los colectivos ofrecieron una conferencia de prensa. Antonia Cabrera, integrante del Colectivo Luciérnagas, demandó una disculpa pública por las presuntas agresiones, mientras que Gabriela, también integrante del colectivo, denunció haber sufrido una lesión en la muñeca tras ser empujada por un elemento de la SSC.

Los colectivos sostuvieron que, además del abandono institucional que enfrentan desde hace años, ahora deben enfrentar actos de represión cuando ejercen su derecho a la protesta para exigir verdad y justicia por sus familiares desaparecidos.