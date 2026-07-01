Suman 2,600 militares enviados a Sinaloa en el 2026

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desplegó este martes 1,000 elementos adicionales del Ejército Mexicano en Sinaloa para reforzar las operaciones de seguridad en la entidad, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y en medio de la persistente violencia asociada a la disputa entre grupos del crimen organizado.

Según lo comunicado por la Sedena, los efectivos tendrán como misión realizar patrullajes, reconocimientos terrestres y acciones disuasivas en zonas consideradas prioritarias, con apego a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y bajo el principio de respeto a los derechos humanos.

Continúan los refuerzos

Esto se suma a los despliegues realizados por el gobierno federal desde la captura de Ismael El Mayo Zambada, ocurrida en julio de 2024.

Tras la detención del capo, la Sedena movilizó inicialmente 400 militares a Culiacán para contener los primeros enfrentamientos. Posteriormente, en agosto y septiembre de 2024, fueron enviados dos contingentes adicionales de 600 soldados cada uno ante el recrudecimiento de la violencia.

Durante 2025 continuó el reforzamiento de la presencia militar en la entidad. A principios de agosto se incorporaron alrededor de 1,500 efectivos más y, para mediados de ese año, las estimaciones oficiales y periodísticas ubicaban en más de 10,000 el número acumulado de militares desplegados en Sinaloa.

Más recientemente, el 29 de enero de 2026, la Sedena informó el envío de otros 1,600 elementos del Ejército, incluidos 90 integrantes de Fuerzas Especiales, quienes fueron distribuidos entre Culiacán y Mazatlán para realizar labores de prevención, patrullaje y disuasión.

Delitos

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mostraron que entre enero y mayo los homicidios dolosos disminuyeron 20.4%, al pasar de 559 carpetas de investigación en 2025 a 445 en el mismo periodo de este año.

Asimismo, el robo total cayó 21.8%, mientras que el robo de vehículos registró una reducción de 69.3%, con 893 denuncias frente a las 2,910 del año anterior.

Sin embargo, el secuestro mostró una tendencia opuesta. Se contabilizaron seis casos, frente a dos registrados en igual periodo de 2025.