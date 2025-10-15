Jeri nombra a militar para frenar la violencia

Lima. El presidente de Perú, José Jerí, designó el martes al general retirado Vicente Tiburcio como nuevo ministro del Interior, en una apuesta por reforzar la lucha contra la criminalidad y el crimen organizado que golpean al país.

Jerí, de 38 años, asumió la jefatura de Estado el viernes, tras la destitución de Dina Boluarte por el Congreso en un juicio político exprés. Este martes tomó juramento a su gabinete en una ceremonia en el palacio presidencial, donde fijó como prioridad “la guerra contra la criminalidad y la delincuencia” en medio de una creciente ola de extorsiones y asesinatos.

Tiburcio, de 61 años, integró el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) que participó en la Operación Victoria, la cual permitió la captura de Abimael Guzmán, líder de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, en 1992. El oficial es reconocido también por su trayectoria en la lucha “contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo”.

Enfoque en seguridad

El mandatario lanzó una advertencia a las bandas que operan desde las cárceles, tras encabezar el fin de semana operativos de requisa en varios penales del país. “Si siguen sometiendo nuestras calles desde los penales, vamos a entrar con más decisión. Vamos a cambiar todo lo que se tenga que cambiar. Advertidos están”, dijo Jerí durante un encuentro con alcaldes antes de juramentar a su gabinete.

Jerí nombró además al abogado Ernesto Álvarez, expresidente del Tribunal Constitucional, como primer ministro. En el gabinete figuran 19 ministros, entre ellos cuatro mujeres, incluida la nueva titular de Economía.

El nuevo gobierno enfrenta un panorama complejo, marcado por la inseguridad y las protestas sociales que precipitaron la salida de Boluarte.