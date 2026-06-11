Jefe del Pentágono visita la base militar de Guantánamo

Guantánamo. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, advirtió ayer 10 de junio, a Cuba que no compre o piense en utilizar armas que puedan suponer una amenaza contra Estados Unidos, durante una visita a la base militar estadounidense en la Bahía de Guantánamo.

La visita de Hegseth se produce en momentos de enorme presión de Estados Unidos sobre la isla, mediante sanciones a sus dirigentes y un asfixiante bloqueo petrolero.

“Sería imprudente que el gobierno de Cuba intentara procurarse o acceder a tipos de armas que pudieran alcanzar esta base o el territorio estadounidense”, dijo Hegseth ante las tropas estadounidenses estacionadas en la base.

“De otra forma estarían abriendo la puerta a una confrontación que (...) no pueden mantener”, advirtió.

Medios de prensa estadounidenses reportaron recientemente sobre la supuesta compra de 300 drones militares por parte de La Habana, que podrían ser utilizados contra la base de Guantánamo o incluso Florida, situada a unos 150 km de las costas cubanas.

Cuba ha adquirido drones de ataque de Rusia e Irán desde 2023 y busca comprar más, indicaron funcionarios estadounidenses al sitio web Axios.

La Habana rechazó el informe.

“Washington está montando un expediente fraudulento para justificar la guerra económica despiadada contra el pueblo cubano y la eventual agresión militar”, declaró el canciller cubano Bruno Rodríguez.

A finales de mayo, el principal general estadounidense a cargo de las operaciones en América Latina visitó Guantánamo.

Dos semanas antes, el director de la CIA, John Ratcliffe, visitó La Habana y se reunió con funcionarios cubanos.

Trump también ha intentado utilizar la base como centro de detención para deportaciones de migrantes.

“Lo que suceda en el futuro de Cuba (...) está en manos del presidente de Estados Unidos”, aseguró Hegseth.

Cuba, denuncia

El gobierno cubano denunció que la falta de combustible provocada por el cerco petrolero de EU, impide a la ONU distribuir ayuda humanitaria en la isla.

“Según (la) ONU, 170 contenedores de productos esenciales que ya han llegado a Cuba, equivalentes a unos 6.3 millones de dólares, no están llegando a los beneficiarios debido a la escasez de combustible”, denunció en X el canciller cubano.