Jefe del gobierno alemán supera prueba de Trump pese a discrepancias sobre Ucrania

El jefe del gobierno alemán Friedrich Merz superó este jueves el test de la reunión con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca, a pesar de sus diferencias comerciales y sobre Ucrania.

Un mes después de asumir el cargo, Merz regaló a Trump un ejemplar del certificado de nacimiento de su abuelo Frederick (Friedrich) Trump, nacido en Alemania en 1869.

.AFP

El conservador de 69 años también elogió a Trump como la "persona clave en el mundo" para poner fin a la guerra en Ucrania. Estimó que el presidente estadounidense podría "realmente hacer eso ahora presionando a Rusia".

Fue una manera indirecta de pedir a Trump que imponga sanciones a Rusia por haber invadido Ucrania en febrero de 2022.

La reunión fue cortés. Merz fue hábil evitando emboscadas como las que Trump tendió al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y al de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa.

Pero eso no significan que estuvieran de acuerdo en todo.

Como "niños pequeños"

Trump, que habló con Putin la víspera, comentó que podría ser mejor dejar que las dos partes se enfrenten y comparó la guerra, que ha dejado miles de muertos y extensas zonas de Ucrania en ruinas, con una pelea de niños.

"A veces ves a dos niños pequeños peleando como locos. Se odian y pelean en un parque, y tú intentas separarlos", dijo Trump a los periodistas.

"A veces es mejor dejarlos pelear un rato", añadió, pero precisó que ha pedido a Putin que no tome represalias tras el audaz ataque con drones de Ucrania a sus bases aéreas en el que varios bombarderos capaces de portar armas nucleares quedaron destruidos.

"Dije 'no lo hagas'", contó Trump. Pero, según él, Putin señaló que no tiene otra opción más que responder y que "no iba a ser bonito".

Trump hizo una serie de referencias sobre la derrota de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, un tema muy sensible en el país europeo.

El republicano elogió a Merz por el aumento del gasto en defensa de Alemania, algo que viene pidiendo a los miembros de la OTAN.

Pero acto seguido añadió que no está seguro de que el general estadounidense de la Segunda Guerra Mundial Douglas MacArthur hubiera estado de acuerdo.

Después, refiriéndose al próximo 80 aniversario de los desembarcos del Día D de los aliados, que llevaron al final de la guerra, Trump comentó: "¿No fue un día agradable para ustedes?"

Merz respondió con calma: "Esta fue la liberación de mi país de la dictadura nazi. Sabemos lo que les debemos".

Aranceles

Trump dedicó buena parte del discurso a hablar de su exasesor Elon Musk.

Los dos dirigentes apenas trataron delante de los medios los aranceles estadounidenses contra la Unión Europea y la perspectiva de un acuerdo comercial. Trump se limitó a decir que lo cree posible.

El presidente republicano tampoco habló de los presuntos problemas de libertad de expresión que su gobierno ve en Alemania y que Berlín desmiente tajantemente.

Antes de la reunión Merz explicó a periodistas en Washington que si Trump mencionaba la política interna alemana le explicaría su "opinión muy claramente si es necesario".

Trump y algunos miembros de su administración han apoyado al partido de extrema derecha y antimigración Alternativa por Alemania (AfD), que quedó en segundo lugar en las elecciones de febrero.

El vicepresidente JD Vance, el jefe de la diplomacia Marco Rubio y Elon Musk son algunos de los que han expresado su apoyo a la AfD.